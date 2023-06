Rivoluzione dell'Energia Nucleare: via libera in Cina al reattore sperimentale al sale

In Cina è stato appena dato il via libera a un rivoluzionario reattore sperimentale a sale fuso. Questa notizia segna un passo importante nella ricerca di soluzioni energetiche più efficienti e sostenibili.

In particolare, l'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Nucleare cinese ha rilasciato la licenza all'Istituto di Fisica Applicata di Shanghai (SINAP) per l'operatività del primo "Reattore a Sale Fuso di Torio - Combustibile Liquido 1" (TMSR-LF1), costruito tra il 2018 e il 2021 nella città di Wuwei.

Questo tipo di reattore non è comune, con solo due esemplari commerciali attualmente in funzione nel mondo. Tuttavia, il TMSR-LF1 promette di essere molto più efficiente dei reattori nucleari tradizionali, che utilizzano l'acqua come refrigerante. Questo significa che un reattore più piccolo e con meno combustibile potrebbe produrre un'energia molto più elevata.

Perché allora, vi starete chiedendo, non ne stiamo costruendo di più? La risposta risiede nelle sfide tecniche legate all'uso di un refrigerante diverso dall'acqua. I metalli fusi, come il sodio, sono stati spesso utilizzati, ma la loro reattività ha portato a numerosi incidenti, come perdite e incendi, nei reattori russi.

Il nuovo reattore cinese, invece, utilizza un sale speciale di fluoro di litio-berillio come refrigerante e si prevede che funzionerà a una temperatura massima di 650°C per un periodo fino a 10 anni. Se questo reattore avrà successo, la Cina ha in programma di costruirne uno molto più grande. Uno sviluppo, insomma, che rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell'energia nucleare e potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di reattori più efficienti e sicuri.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante storia!