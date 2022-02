Rivoluzione per Google: l'homepage del browser potrebbe cambiare per la prima volta

Mentre Google prepara un ecosistema sul modello Apple, pare che anche il browser proprietario dell'azienda stia per ricevere un interessante aggiornamento, che potrebbe cambiare completamente l'homepage del browser Google, sostituendo la classica schermata "vuota" con una pagina decisamente più ricca di informazioni.

La scoperta dell'imminente aggiornamento è stata fatta dal portale 9to5Google, che ha scoperto che presto la parte inferiore dell'homepage di Google conterrà delle "cards", ciascuna capace di mostrare all'utente informazioni come il meteo, le ultime notizie o l'andamento di alcuni titoli in borsa. A giudicare dal design "modulare" delle schede, è quasi certo che Google permetterà all'utente di selezione cosa desidera che venga mostrato sulla homepage del proprio browser.

Nell'esempio mostrato da 9To5Google, che viene descritto come un "esperimento" di Google e che quindi potrebbe non corrispondere a ciò che verrà effettivamente implementato in futuro nel browser, le schede sono in totale sei e monopolizzano la parte inferiore dello schermo: esse comprendono (da sinistra a destra nell'immagine in calce) il meteo, le ricerche di tendenza sul browser, la scheda "cosa guardare", con consigli su film e serie TV, una serie di informazioni finanziarie, una "card" dedicata agli eventi locali ed una sulle ultime notizie legate al Covid-19.

Infine, al di sotto di tutte le schede vi è anche uno switch con la scritta "Hide", che permetterà di nascondere tutte le schede della homepage e che risulterà particolarmente utile agli utenti più critici nei confronti del refresh del browser.

Come fa notare il portale Ars Technica, se il cambiamento di design venisse implementato si tratterebbe del maggior redesign dell'homepage di Google di sempre: la casa di Mountain View, infatti, è sempre stata piuttosto restia a modificare l'homepage del proprio browser, soprattutto perché essa è diventata famosa proprio per via del suo design semplice e, per certi versi, vuoto, molto più intuitivo dei browser della concorrenza, come Yahoo e Alta Vista, che all'epoca del lancio di Google contenevano moltissime informazioni e pubblicità.