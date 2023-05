La rivoluzione Iliad continua con Iliad Business: 220GB in 5G a 11,99 Euro al mese

Il nuovo capitolo della Rivoluzione Iliad è stato annunciato questa mattina dall’amministratore delegato Benedetto Levi, che ha tolto il velo da Iliad Business, il nuovo listino prezzi dedicato ai professionisti dotati di partita IVA ed aziende.

L’offerta punta ancora una volta sugli elementi fondamentali che hanno contraddistinto iliad: libertà, trasparenza, flessibilità e qualità.

Oltre alle condizioni vantaggiose previste dalla prima promozione, i clienti Iliad Business avranno la possibilità di accedere ad un numero dedicato (il 176) che permette di ottenere assistenza 100% umana, 365 giorni l’anno e 24 ore al giorno.

L’offerta Business Giga 220 a 11,99 euro al mese + IVA include 220GB di internet in 5G, e minuti ed SMS illimitati in Italia, mentre all’estero in UE i gigabyte diventano 15 e in 30 paesi extra UE sono cinque. Chiaramente, è necessario sostenere un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro + IVA.

Disponibile anche l’offerta Business Dati 180 che a 9,99 Euro al mese + IVA include 180GB di internet in 5G in Italia, 15GB in UE e 5GB in trenta paesi Extra UE. Anche in questo caso è necessario pagare l’attivazione a 9,99 Euro + IVA.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente attraverso questo indirizzo, dove sono presenti tutte le informazioni.