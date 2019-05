La rivoluzione Iliad pronta a spostarsi anche nella rete fissa: debutto in 5 anni

Benedetto Levi, l'amministratore delegato di Iliad Italia, è stato in Francia per discutere anche della situazione dell'operatore telefonico transalpino in Italia, dove ha raggiunto quota 3,3 milioni di utenti, ma l'evento è stata anche l'occasione giusta per dare un importante annuncio.

Levi infatti ha confermato lo sbarco di Iliad nel mercato della telefonia fissa italiano.

Il piano industriale della compagnia prevede la convergenza entro il 2024, una data che appare lontana ma che al contempo consentirà alla società di mettere a punto le offerte e migliorare la copertura per gli utenti.

La conferma però rappresenta senza dubbio un'ottima notizia in quanto dopo indiscrezioni, voci di corridoio e leaks, finalmente è arrivata l'ufficialità.

Il CEO ovviamente non ha fornito molte indicazioni a riguardo: resta da capire se siano già stati firmati degli accordi con Open Fiber, Telecom Italia e Fastweb, ma una delle domande più frequenti riguarda anche il tipo di copertura ed offerta che intende offrire.

Come riportato dai colleghi di UniversoFree, però, Iliad potrebbe seguire la falsariga di quanto fatto in Francia e Svizzera. Appare quindi facile ipotizzare un'offerta di fibra ottica sfruttando l'infrastruttura di Open Fiber o della stessa TIM.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove indicazioni a riguardo, ma ci sarà ancora da attendere tanto prima di poter capire qualcosa.