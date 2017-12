Rivoluzione in Cina: gli account WeChat potranno essere usati come carta d'identità!

Mentre in Italia ci si interroga ancora sulla, che ancora non è disponibile in tutti i comuni della nostra nazione, in Cina si guarda già oltre.

Alcuni utenti di WeChat, la popolare applicazione di messaggistica istantanea che nella nazione asiatica dispone di una base di utenti importante, potranno essere in grado di utilizzare i propri account come Carta d'Identità rilasciata dallo Stato.

La notizia è a dir poco clamorosa, e sta facendo il giro del mondo, al punto che è stata anche ripresa dal Financial Times. Almeno al momento il tutto è limitato a coloro che vivono a Guangdong, una provincia costiera della Cina, e nella capitale Guangzhou. I cittadini potranno utilizzare il riconoscimento facciale per confermare la loro identità.

Il progetto pilota è condotto dall'ufficio di sicurezza Nansha, lo sviluppatore Tencent, la China Construction Bank ed altre nove istituzioni che sono senza nome, e già nel corso dell'anno potrebbe approdare nel resto del paese.

Al momento sono disponibili due versioni: la carta d'identità limitata, a cui si accede semplicemente scansionando la faccia con l'applicazione, e quella completa. Per quest'ultima bisognerà visitare un terminale collegato tra i tanti presenti in città e scansionare la carta d'identità fisica.

La versione limitata può essere utilizzata solo per operazioni che richiedono un basso livello di sicurezza, come la registrazione ad un internet cafè, mentre quella completa per tutte le altre funzioni.