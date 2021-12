Rivoluzione Instagram: i video delle Storie potranno durare 60 secondi!

Proprio nella giornata di ieri Instagram ha toccato quota 2 miliardi di utenti attivi, ed oggi arriva un'altra novità importante. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, infatti, la piattaforma di Meta starebbe pronta a rivoluzionare le Storie.

Il popolare magazine online infatti cita il post di un utente in Turchia a cui è stato notificato che è stato selezionato per un test che prevede la possibilità di caricare video nelle Storie da 60 secondi, rispetto ai 15 secondi attuali. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, destinata a cambiare in maniera profonda e definitiva quella che è senza dubbio la feature più utilizzata dell'applicazione.

Nella notifica Instagram invita l'utente a scoprire "le Storie più lunghe. I video fino a 60 secondi non saranno più divisi", e secondo molti si tratterebbe di una decisione presa per riconquistare gli utenti che negli ultimi anni si sono riversati su altre piattaforme come TikTok e Snapchat.

Non è chiaro quando questa novità sarà attiva per tutti, tanto meno in quali nazioni sia in corso il test. Probabilmente bisognerà attendere il 2022, quando Instagram reintrodurrà il feed in ordine cronologico, come annunciato da Adam Mosseri qualche giorno fa.

