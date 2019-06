Rivoluzione in casa iPad: arriva il supporto ai mouse!

Trovano conferma le indiscrezioni trapelate qualche settimana fa. Con il nuovo iPadOs, infatti, Apple avvicina ulteriormente gli iPad ai MacBook, e non solo per il supporto alle memorie esterne USB.

Come sottolineato dallo sviluppatore Steve Troughton-Smith sul proprio account ufficiale Twitter, il sistema operativo dedicato ai tablet include il supporto ai mouse esterni, che a quanto pare funzionerebbe con i mouse USB, dispositivi come Magic Trackpad ed i mouse Bluetooth wireless.

Apple ha implementato l'opzione tra le impostazioni di accessibilità, come funzione AssistiveTouch. Il cursore, come ampiamente preannunciato, non avrà la forma tipica della freccetta presente su macOS e Windows, ma riprenderà quella del mirino rotondo attivabile su iOS.

Si tratta infatti di una funzione studiata per simulare il tocco delle dita, ma l'aggiunta del supporto al mouse rappresenta comunque un passo in avanti significativo che potrebbe fare comodo a molti. Negli ultimi anni i proprietari di iPad hanno a lungo chiesto il supporto ai cursori classici dei PC, e l'introduzione della compatibilità per i mouse potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo versa questa direzione.

Con iPadOS Apple ha aperto le porte a varie funzionalità che negli ultimi anni sono state richieste, tra cui le opzioni di drag and drop del testo, il supporto ai dispositivi USB esterni e la possibilità di scaricare font da App Store.