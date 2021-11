Rivoluzione Mediaset: chiudono TG4, StudioAperto e SportMediaset, addio allo sport?

Rivoluzione in arrivo per l'informazione Mediaset. Secondo quanto riportato da FanPage.it, infatti, a fine novembre l'emittente di Cologno Monzese dovrebbe chiudere StudioAperto, TG4 e SportMediaset: l'informazione passerà esclusivamente a TGCom24 e TG5.

TGCom24 sarà la rete deputata a fornire tutta l'informazione, ad esclusione del telegiornale della rete ammiraglia che continuerà ad andare in onda tutti i giorni. Secondo il giornale online, a spingere la decisione ci sarebbero stati gli ascolti sempre più bassi, che avrebbero portato Pier Silvio Berlusconi ad attuare una spending review ed una decisione che possiamo a tutti gli effetti definire storica.

Le fonti interne avrebbero raccontato a FanPage che il piano è di più ampio respiro e prevede l'addio allo sport da parte di Mediaset, per altro già nell'aria dopo la chiusura di Mediaset Premium su digitale terrestre. Nonostante ciò però, comunque il Biscione ha deciso di puntare sul calcio acquisendo i diritti per trasmettere la Champions League su Mediaset: le indiscrezioni però che volevano la TV commerciale pronta a presentare un'offerta per i diritti tv della Serie A evidentemente non corrispondevano alla realtà vista la direzione che è stata presa.

I giornalisti e collaboratori impiegati nelle tre redazioni interessate dalla chiusura dovrebbero confluire in TGCom24, andando a comporre dei veri e propri prodotti editoriali.