Rivoluzione per Netflix, arriva la classifica dei 10 film e serie TV più visti del momento

Gli utenti di Netflix hanno accesso ormai da tempo a una categoria chiamata "I titoli del momento", ma quest'ultima non è una vera e propria classifica, visto che le posizioni non vengono esplicitate e che non è ben chiaro quali siano i contenuti più visti.

Ebbene, adesso questo "problema" viene risolto definitivamente, dato che l'azienda di Reed Hastings ha annunciato l'arrivo delle classifiche dei contenuti più visti del momento. In particolare, stando a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Netflix sul suo blog ufficiale, la società ha deciso di rendere più semplice comprendere quali sono le serie TV e i film più visti della giornata.

Per questo motivo, verrà introdotta una riga che mostrerà la Top 10. Quest'ultima verrà aggiornata su base quotidiana e sarà legata al Paese dell'utente. Inoltre, premendo sulle schede dei singoli film e serie TV, sarà possibile accedere anche alle classifiche dei 10 contenuti più visti in ogni categoria. Oltre a questo, i contenuti che faranno parte di qualche Top 10 saranno contrassegnati da un apposito "bollino". Insomma, si tratta sicuramente di una novità che verrà gradita particolarmente da un certo tipo d'utenza.

C'è da dire che Netflix ha già fatto test di questo tipo in passato. Ad esempio, nel 2019, l'azienda di Reed Hasting aveva già attivato una funzionalità simile nel Regno Unito. Tuttavia, ora sembra che il rollout stia partendo anche negli Stati Uniti d'America e le classifiche Top 10 potrebbero quindi arrivare presto anche in Europa. Staremo a vedere.