Rivoluzione Samsung: la divisione Smartphone si unisce con Samsung Electronics

Con un fulmine a ciel sereno arrivato nella notte, Samsung Electronics ha annunciato un'importante riorganizzazione interna delle sue attività. La compagnia, nella fattispecie, ha annunciato che ci saranno due nuovi CEO che sovrintenderanno altrettante divisioni: Device Solutions (che si occuperà dei semiconduttori) ed il nuovo ramo SET.

Samsung SET, nella fattispecie, accorperà dispositivi mobili, TV ed elettronica di consumo. Di fatto, Samsung ha anche annunciato l'unione del ramo societario che si occupa della realizzazione degli smartphone con Samsung Electronics. Si tratta del cambiamento più importante registrato dal 2017, quando il colosso coreano aveva nominato tre supervisori per altrettante divisioni.

Jong-Hee Han, il capo di Samsung Visual Display, sarà anche co-CEO con responsabilità per la divisione SET. Samsung afferma che la scelta è ricaduta su di lui in quanto è stato in grado di portare l'azienda alla prima posizione nel mercato della vendita di TV in tutto il mondo per quindici anni consecutivi, e spera che "rafforzi le sinergie tra le diverse attività della divisione SET e contribuisca a guidare nuove attività e tecnologie".

L'altro nuovo CEO è Kyehyun Kyung, che precedentemente era amministratore delegato di Samsung Electro-Mechanics ed ha lavorato nel team che si è occupato delle memorie flash di Samsung e nel team di progettazione delle DRAM. A lui ora il compito di guidare la divisione dei semiconduttori.

A questo punto bisognerà capire che tipo di impatto avranno queste scelte societarie sui nuovi dispositivi: secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe posticipato il Galaxy S22 a causa dell'imminente uscita del Galaxy S21 FE.