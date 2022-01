Rivoluzione per Signal: il co-fondatore di Whatsapp è il nuovo CEO dell'azienda

Quando parliamo di servizi di messaggistica istantanea, tre sono le app che vengono citate più spesso: Whatsapp, Telegram e Signal. Spesso, i vertici dell'una non hanno buone parole per l'altra: per esempio, di recente il fondatore di Signal ha criticato Telegram per via delle sue lacune di privacy.

Quello che accomuna Whatsapp, Telegram e Signal è che tutte e tre le app si basano sulla crittografia end-to-end per garantire la privacy dei propri messaggi, ed utilizzano persino lo stesso protocollo crittografico, risultando praticamente identiche in termini di garanzia della sicurezza dei dati trasferiti tra utenti con i messaggi istantanei.

Al netto delle somiglianze, tra Whatsapp, Signal e Telegram vige una competizione spietata per il controllo del redditizio mercato della messaggistica istantanea. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che il co-fondatore di Whatsapp Brian Acton è divenuto CEO di Signal.

La nomina di Acton arriva in un periodo di profondo rinnovamento interno dell'organigramma di Signal, dopo che il creatore dell'app Moxie Marlinspike ha lasciato il ruolo di CEO con un post del 10 gennaio sul blog dell'azienda. Signal si è così ritrovata priva di un CEO, ed ha iniziato la ricerca di una persona che possa ricoprire tale ruolo al di fuori della compagnia: intanto, però, Marlinspike ha reso Acton il CEO ad interim dell'applicazione.

Marlinspike, nel suo post sul blog aziendale, ha spiegato: "continuerò a sedere nella board esecutiva di Signal, impegnandomi ad aiutare a manifestare la missione di Signal da quella posizione, ed avvierò la transizione dal mio ruolo di CEO nel corso del prossimo mese, in modo da focalizzarmi sulla ricerca di nuovi candidati. Brian Acton, che è nella Signal Foundation Board, si è candidato per diventare CEO ad interim durante il periodo di ricerca. Confido nel suo impegno nei confronti della nostra missione."

Acton è stato tra i co-creatori di Whatsapp nel 2009, insieme a Jan Koum, ed ha fondato e finanziato la compagnia che gestisce Signal, la Signal Foundation, insieme a Marlinspike, nel 2017. Prima di diventare CEO ad interim di Signal, Acton è stato Presidente Esecutivo della Signal Foundation, ma non ha mai avuto ruoli diretti nella gestione dell'app di messaggistica istantanea.

Non è ancora chiaro cosa cambierà nella transizione da Marlinspike a Acton, anche perché il ruolo di CEO di quest'ultimo dovrebbe durare pochi mesi al massimo: intanto, Signal ha sfidato Whatsapp introducendo delle videochiamate di gruppo crittografate con 40 partecipanti.