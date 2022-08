Rivoluzione Twitch, decade l'esclusiva per i partner: si possono fare live altrove

Mentre i dati di Twitch rivelano un andamento stazionario, la piattaforma è pronta a garantire una maggiore apertura ai suoi partner. Infatti, d'ora in poi questi ultimi potranno effettuare dirette streaming su altre piattaforme: decade dunque il concetto di esclusiva.

A tal proposito, secondo quanto riportato da The Verge, nella giornata del 23 agosto 2022 alcuni gestori di canali partner hanno iniziato a ricevere dei messaggi di posta elettronica riguardanti la novità. Gli streamer ora non sono più costretti a rispettare l'esclusiva per le dirette, aspetto che precludeva ai Content Creator di realizzare progetti paralleli in termini di live streaming su piattaforme come YouTube e Facebook.

Nella mail viene specificato che le restrizioni sono decadute proprio nella giornata del 23 agosto 2022, anche se gli streamer interessati potrebbero volersi informare per bene in merito e attendere quantomeno l'arrivo del messaggio di posta elettronica coinvolto (nel caso non sia ancora arrivato).

Bisogna però prestare attenzione al fatto che ci sono limitazioni sullo streaming in simultanea su più piattaforme: i Content Creator possono adesso effettuare dirette, ad esempio, su YouTube, ma quella stessa live non può risultare contemporaneamente in onda su Twitch, o perlomeno non è possibile andare in onda in questo modo per un "periodo di tempo esteso". Sembra invece che ci sia maggiore libertà utilizzando come "piattaforma secondaria" Instagram o TikTok.

Insomma, se siete interessati, fareste bene a controllare come si deve tutti i dettagli relativi alle singole piattaforme, così da non incappare in eventuali problemi. La mossa del portale viola mira ovviamente a offrire una maggiore flessibilità agli streamer: potete approfondire maggiormente la questione mediante il portale ufficiale di Twitch.