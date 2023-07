Rivoluzione Twitter: l''uccellino' va in pensione? Musk mostra un nuovo logo...

Se l'effetto novità di Threads sembra ormai svanito, i numeri di Twitter continuano a essere piuttosto solidi e costanti, nonostante le polemiche che gravitano attorno alla piattaforma dall'acquisizione da parte di Elon Musk.

Nonostante le decisioni, più o meno impopolari, prese dal magnate sudafricano, infatti, il social network dei cinguettii continua a reggere e sembrerebbe addirittura pronto a una nuova evoluzione.

Non sappiamo ancora molto, ma quel che è certo è che da tempo si parla della volontà di Musk di usare Twitter per sviluppare X, l'app per tutto.

Negli ultimi mesi, poi, lo step apparentemente finale, ovvero la fusione di Twitter nella società X Corp, a sua volta controllata dalla X Holding Company. In una calda domenica di luglio, infine, la novità che non ci si aspettava.

Sul profilo ufficiale di Elon Musk su Twitter, infatti, è apparso un video di una manciata di secondi che mostra in breve l'alternarsi del logo di Twitter con una misteriosa X. È arrivato il momento del tanto atteso cambio di brand identity?

Il video è stato girato da Sawyer Merritt, che a sua volta aveva accettato la sfida social di Elon Musk di creare un logo per X, promettendo di renderlo operativo proprio nella giornata del 23 luglio 2023. L'autore, tuttavia, ha spiegato di aver "riciclato" il logo di un suo vecchio progetto, con la X disegnata da ajtourville.

Data la natura del video, non è chiaro quale sia lo scopo finale di questo logo e se andrà effettivamente a prendere il posto dell'uccellino, ma una cosa è certa: manca poco prima di scoprire cos'ha in mente Musk per il suo nuovo progetto.