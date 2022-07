Rivoluzione Windows: addio ai 'major update', i cicli di sviluppo diventano triennali

Dopo il rilascio dell'ultimo aggiornamento grafico di Windows 11, arriva da Microsoft una notizia che potrebbe cambiare la fisionomia del sistema operativo e dei suoi update. A quanto pare, infatti, la casa di Redmond vorrebbe spostare Windows 11 su dei cicli triennali di sviluppo.

In altre parole, mentre sistemi operativi rivali come macOS riceveranno un major update all'anno, Microsoft rilascerà nuove versioni di Windows ogni tre anni: tra una release e l'altra, però, l'azienda pubblicherà in continuazione degli update più piccoli, focalizzati su singole feature e su miglioramenti estetici, di stabilità e di funzionamento del sistema operativo e delle app integrate.

Ciò significa, in primo luogo, che dovremo dire addio ai "major update" annuali come l'imminente Windows 11 Sun Valley 2, o Windows 11 22H2. Ovviamente, il cambiamento entrerà in vigore dopo il rilascio di Windows 11 22H2, ma potrebbe riguardare già l'aggiornamento a Windows 11 23H2, in uscita nella seconda metà del 2023 e che potrebbe essere scorporato in tanti piccoli update in arrivo nel corso del prossimo anno.

Questo nuovo ciclo di sviluppo è stato varato per permettere a Microsoft di prendersi più tempo per verificare le nuove feature e per testarle prima di implementarle nel suo sistema operativo. Al contempo, sembra che Redmond abbia deciso di ridurre il numero di release "maggiori" per evitare problemi alle scuole, alle istituzioni e alle aziende, che ogni anno si troverebbero a dover aggiornare in massa i propri PC.

Al contempo, l'allungamento dei tempi tra una versione e l'altra di Windows dovrebbe anche rendere più incisivi i cambiamenti tra le diverse release del sistema operativo. Ad ogni modo, limitandoci alle release note, possiamo aspettarci che Microsoft rilasci Windows 11 Sun Valley 2 tra settembre e ottobre, per poi iniziare il rollout di tanti piccoli aggiornamenti opzionali fino al 2024.

Nel 2024, infatti, dovrebbe arrivare Windows 12, che per il momento ha ancora codename "Next Valley OS" e sul quale non sappiamo quasi nulla: con ogni probabilità, a questo punto, Windows 12 rappresenterà un grande passo avanti rispetto al sistema operativo di attuale generazione.