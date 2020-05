Rivoluzione su YouTube: in test il motore di ricerca di Google!

YouTube sembra essere al centro di una potenziale rivoluzione. Infatti, alcuni utenti stanno ricevendo una funzionalità che permette di espandere notevolmente le possibilità di ricerca.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e XDA Developers, YouTube starebbe testando una funzionalità molto interessante, che mira a "integrare" il motore di ricerca di Google nella nota piattaforma di streaming video. In parole povere, cercando qualsiasi cosa su YouTube, in basso compare la pagina di Google con la medesima query, che fornisce i risultati proprio come se l'utente stesse effettuando una ricerca da browser.

Come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, questo può risultare utile, ad esempio, per trovare una determinata guida testuale al posto del video. Inoltre, la funzionalità consente di trovare anche contenuti che non sono ospitati direttamente sulla piattaforma, aprendoli poi probabilmente tramite browser. Insomma, tralasciando l'esempio un po' ironico che si vede nello screenshot, in realtà questa possibilità potrebbe essere una rivoluzione.

Al momento in cui scriviamo, sembra che YouTube stia svolgendo test con pochi utenti e non è chiaro se ci sia l'intenzione di estendere questa funzionalità a tutti. In ogni caso, quello attuale è un periodo di novità per la piattaforma di streaming video, visto il recente arrivo dei promemoria per chi guarda video a notte fonda e della rinnovata sezione dei commenti.