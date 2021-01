Spesso, se parliamo della storia della Francia, risulta obbligatorio parlare di uno degli eventi più importanti nella storia dell'Europa: la rivoluzione francese. Eppure, tendiamo a dimenticare che non ve ne sia stata solo una, ma molte di più. Persino gli storici, nella pratica, sembrano far fatica a contarle con assoluta certezza.

Il problema che sorge dalla semplice domanda "Quante rivoluzioni francesi ci sono state nella storia della Francia?" risiede proprio nell'interpretazione che si dà al concetto di rivoluzione.

Se si considera la definizione classica, si intende un cambiamento di regime che coinvolge una forza fisica collettiva. Stando a questo, allora risultano tre le date principali da ricordare:

1789 = "fine" dell'ancien régime e della monarchia assolutistica francese, con la decapitazione di Luigi XVI e Maria Antonietta; 1830 = "Rivoluzione di Luglio", dove la casata dei Borbone venne deposta a favore degli Orléans e che portò ad una monarchia che definiremmo "costituzionale"; 1848 = "Rivoluzione di Febbraio", nella quale si concluse l'orleanismo e si diede avvio alla celebre Seconda Repubblica.

Un modernista, tuttavia, potrebbe far notare come il percorso rivoluzionario della Francia potrebbe avere altre possibili date. Prendiamo come esempio la Rivoluzione di Febbraio, che diede, in un certo senso, il via ad una quarta rivoluzione, che ora proveremo ad illustrare.

La Francia del 1848 era intrinsecamente divisa tra conservatori, animi radicali (come i democratici) e i repubblicani moderati.

Una serie di eventi portò, nuovamente, in auge il riflusso conservatore tipico delle zone più rurali anche nei grandi centri urbani. I conservatori, alle elezioni popolari del 1849, si presentarono uniti -al contrario dei repubblicani moderati che avevano spento le voci più "radicali"- e avanzarono il nome di Luigi Napoleone Bonaparte come presidente, che, con 5 milioni e 400 mila voti, chiuse per sempre la fase democratica della Seconda Repubblica.

I simpatizzanti di Bonaparte notarono presto che quest'ultimo stava, gradualmente, accentrando il potere su di sé e togliendo, nuovamente, libertà ad organi di stampa o aggregazione. Il colpo decisivo arrivò nel 1851, quando il capo di Stato redisse una nuova costituzione, dove si stabiliva la durata massima del mandato presidenziale, che sarebbe durato 10 anni. Inoltre, l'iniziativa legislativa sarebbe passata in mano al presidente.

De facto, non si parlava più di Repubblica, per cui tanto si era combattuto nel 1848, bensì di "Impero". Tantoché Luigi Napoleone Bonaparte, nel 1852, fece:

Prese il nome di Napoleone III

Dichiarò il Secondo Impero napoleonico

Rese il suo titolo ereditario

In questo caso, sarebbe giusto parlare di rivoluzione? Dopotutto un vecchio regime è stato ribaltato da un altro con l'uso, seppur indiretto, di una forza fisica. Gli storici, in generale, ritengono che non sia corretto, ma potrebbe essere un'interessante interpretazione.

Anche il 1871, per esempio, quando divenne evidente che lo scontro contro la Prussia di Bismarck sarebbe stato fallimentare, vi è molta confusione se indicarlo come "anno rivoluzionario" o meno. L'imperatore Bonaparte era stato catturato e le forze repubblicane ripresero il controllo di Parigi, istituendo la Terza Repubblica in un momento di assoluta fragilità politica e tensione interna.

Il carattere del nuovo governo era legato al bonapartismo. Per questo nacquero svariati moti di rivolta, spinti anche dalle nuove idee marxiste, che portarono, persino, alla nascita della Comune di Parigi.

Il modernista Robert Gildea, dell'Università di Oxford (Regno Unito), ritiene che questo breve periodo possa definirsi rivoluzionario per la città. Dopotutto rispetta tutti i parametri della definizione di "rivoluzione" e rappresentò un momento decisivo per l'intero movimento socialista francese.