Il roadrunner è davvero più veloce del coyote come nel cartone? La realtà è ben diversa

Siate sinceri, guardando Willy il coyote e Beep Beep da piccoli vi siete sempre chiesti se quell’uccello corridore potesse davvero superare così tanto in velocità il povero coyote affamato. Nel mondo reale però, le cose vanno diversamente per questi due animali.

Ad essere davvero onesti, la prima vera domanda che ci siamo fatti era: che animale è Beep Beep? Si tratta effettivamente di un uccello che si vede di rado in natura, il roadrunner - o in italiano, il corridore della strada - di cui esistono solo due specie, molto simili tra loro (Geococcyx californianus e G. velox).

C’è da dire che il suo particolare aspetto è stato ben rappresentato nei cartoni animati (e nel film Coyote vs Acme, ancora nel limbo); l’insolita pelle blu intorno agli occhi, la lunga coda e il suo ciuffo lo rendono facilmente riconoscibile, quando capita di vederlo attraversare le lunghe autostrade americane nel deserto. D’altro canto però, il roadrunner vero e proprio non è sempre così fortunato come Beep Beep.

Pur essendo un abile corridore infatti, non è più veloce di molti dei suoi predatori. I coyote, ad esempio, riescono a raggiungere velocità di circa 69 km/h che superano di gran lunga i 32,2 km/h del roadrunner. Ma non solo, poiché questi ultimi devono anche correre via e difendersi da altri predatori, come i procioni e diversi tipi di rapaci.

Insomma, non è una vita facile per il nostro Beep Beep, il quale rimane comunque uno degli uccelli più affascinanti da osservare, semmai doveste capitare in quel degli Stati Uniti o del Messico.