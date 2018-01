Roam Like Home: dal 1 Gennaio aumenta il traffico internet utilizzabile all'estero

Altro passo in avanti per il Roam Like Home , la normativa entrata in vigore qualche mese fa e che di fatto introdotto la possibilità di utilizzare le tariffe nazionali all'interno di tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

Dallo scorso 1 Gennaio 2018, però, è aumentata la soglia massima dei gigabyte utilizzabile all'estero, e questa procedura continuerà nel corso dei prossimi anni, permettendo di fatto agli utenti di utilizzare sempre più dati durante i loro viaggi.

Fino allo scorso anno, il calcolo dei gigabyte utilizzabili all'estero veniva effettuato utilizzando la formula seguente: costo offerta al mese : 7,7, moltiplicato per due. Ciò vuol dire che, come nel nostro caso, pagando 7 euro di offerta al mese, fino al 31 Dicembre recandoci all'estero avremmo potuto utilizzare 1,81 gigabyte per la navigazione.

Dal 1 Gennaio, come dicevamo prima, la soglia è aumentata, ed il coefficiente è sceso a sei. La nuova formula è quindi: costo offerta al mese : 6 moltiplicato per due. Sempre prendendo ad esame la nostra offerta, recandoci oggi all'estero saremo in grado di utilizzare ben 2,33 gigabyte di internet, un aumento concreto ed importante.

I massimali per i piani a consumo, invece, sono i seguenti:

3,2 centesimi al minuto;

1 centesimo ad SMS;

6 Euro a gigabyte di internet;

Nel corso dei prossimi anni, fino al 2022, i costi diminuiranno ulteriormente, e con questi anche il coefficiente.

Il Roam Like Home è accessibile in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, oltre che Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Non aderiscono Svizzera, Albania, Turchia, Principato di Monaco e San Marino, in cui i costi saranno calcolati a parte.