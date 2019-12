Roaming, dal 2020 aumentano i giga disponibili: come calcolarli

Come previsto dalla normativa Roam Like Home, operativa da quasi tre anni, il 1 Gennaio 2020 aumenterà ulteriormente la quantità di gigabyte a disposizione di coloro che si recheranno all'estero in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

Come avvenuto il 1 Gennaio 2019, tra qualche giorno scatterà l'adeguamento delle tariffe. I costi diminuiranno infatti progressivamente e dal 2020 si passerà a 3,5 Euro a gigabyte, rispetto agli attuali 4,5 Euro.

Conseguentemente, aumenteranno anche i gigabyte della promozione pagata in Italia a disposizione di coloro che viaggeranno. La formula da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è la seguente:

(costo dell'offerta IVA esclusa / costo al gigabyte) moltiplicato per 2.

Il tutto è quindi collegato: fino al 31 Dicembre il divisore è di 4,5, mentre dal giorno successivo passerà a 3,5.

Se ad esempio si paga 6,99 Euro al mese per la promozione IVA esclusa, il calcolo è: (6,99/4,5)*2: attualmente i gigabyte a disposizione sono 3,10. Dal 1 Gennaio invece saranno 3,99. L'aumento potrà sembrare minimo, ma è comunque importante in quanto garantirà un utilizzo migliore e continuato degli smartphone mentre si è in viaggio.

La situazione migliorerà ulteriormente nel 2021, dal momento che il costo per gigabyte passerà a 3 Euro, mentre nel 2022 si stabilizzerà a 2,5 Euro a giga.