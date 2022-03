Roaming gratis in Europa: il Parlamento Europeo proroga la norma per altri 10 anni

Il Parlamento Europeo ha annunciato la proroga della norma Roam Like Home in Europa per altri 10 anni. Si tratta di un passo importante in quanto altrimenti la normativa vigente sarebbe scaduta il 30 Giugno 2022, ripristinando le vecchie condizioni di navigazione ed utilizzo delle tariffe al di fuori dei confini nazionali.

Come si può leggere nella nota ufficiale del Parlamento Europeo, ora il provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio, con tutte le modifiche del caso.

Il Parlamento spiega che questa misura “garantirà anche migliori servizi di roaming ai viaggiatori. Per esempio, i consumatori avranno il diritto di accedere alla rete mobile estera alle stesse condizioni di quella casa, sia in termini di qualità che di velocità, ovunque vi siano reti equivalenti disponibili”. Sostanzialmente, quindi, gli utenti avranno diritto ad ottenere la stessa qualità e velocità di connessione anche se non si trovano nel paese di residenza ma se sono all’estero.

La nuova norma permetterà anche di contattare i servizi d’emergenza in maniera completamente gratuita, e gli “operatori dei servizi di telecomunicazione sarebbero inoltre tenuti ad informare gli utenti, dell’eventuale aumento dei costi d’utilizzo per i servizi a costo aggiuntivo (come gli helpdesk o i servizi di assistenza clienti di compagnie aeree o compagnie assicurative)”.