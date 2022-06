Roaming libero, ufficiale: l'UE estende Roam Like at Home fino al 2032

È passato ormai un po' di tempo dalla proposta della Commissione Europea relativa all'estensione del sistema Roam Like at Home. Ebbene, ora è finalmente tutto ufficiale: il roaming libero in UE è stato esteso fino al 2032. Ci sono dunque buone notizie, perlomeno da questo punto di vista, per tutti coloro che hanno intenzione di viaggiare in futuro.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena ed Engadget, perlomeno per altri 10 anni gli operatori saranno impossibilitati ad applicare costi di roaming per i viaggiatori che si muoveranno da e verso un Paese dell'Unione Europea. Insomma, la rivoluzione messa in atto a partire dal 2017 è destinata a durare per un bel po' di tempo.

Tra l'altro, si sta ora mirando anche a offrire alle persone la stessa qualità di servizio di cui dispongono nel proprio Paese. In parole povere, ad esempio, se un utente riesce a collegarsi alla rete 5G nel suo Paese di provenienza, dovrebbe riuscire ad accedere al 5G anche all'estero. Insomma, si punta sempre di più sul facilitare la vita a coloro che si spostano all'interno dell'Unione Europea.

A tal proposito, viene chiesto agli operatori di informare gli utenti mediante SMS relativamente alla qualità del servizio che riceveranno nel Paese di destinazione e agli eventuali costi aggiuntivi per determinati servizi. Sarà inoltre sempre cura degli operatori avvisare gli utenti in merito all'eventuale mancata disponibilità dei classici numeri di emergenza, offrendo alternative in tal senso.

Per il resto, se volete approfondire quanto si è deciso di estendere, potete fare riferimento al nostro speciale sul roaming libero in Europa (pubblicato nel 2017). In parole povere, da 5 anni a questa parte (e ora perlomeno fino al 2032) è possibile utilizzare le tariffe nazionali nei Paesi europei, evitando dunque i precedenti costi aggiuntivi a cui si andava incontro.