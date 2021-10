Roaming UE: approvato nuovo regolamento, confermata proroga al 2032 del Roam Like Home

Lo scorso febbraio la Commissione Europea ha proposto il nuovo regolamento Roaming per la normativa che viene chiamata "Roaming Like At Home", o RLAH. Solo nella giornata di giovedì 14 ottobre 2021, però, la commissione ITRE ha ufficialmente votato a favore della proroga fino al 2032, per altri 10 anni di roaming gratuito nei territori europei.

Gli eurodeputati della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo, altrimenti detta ITRE, hanno approvato l’estensione del Roaming UE con 67 voti favorevoli, 7 astensioni e 0 voti contrari. Ora manca solo uno step chiave: Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea dovranno concordare le nuove regole, in un incontro a tre che avrà luogo il prossimo 26 ottobre.

Scendendo nel dettaglio della relazione in questione, una delle novità più importanti prevede l’introduzione del diritto all’accesso estero alla connessione mobile con qualità e velocità pari a quelle della rete utilizzata nei confini nazionali. In altre parole, verrà vietata la riduzione della qualità dei servizi roaming da parte degli operatori mobili europei.

Ancora, c’è la proposta di eliminazione dei costi aggiuntivi per le chiamate intra-UE (attualmente pari a 0,19 Euro al minuto) e l’accesso gratuito ai servizi di emergenza via SMS e chiamate.

Infine, importante è la riduzione dei massimali applicati dagli operatori: dal luglio 2022 a dicembre 2024 si passerà a 0,022 Euro al minuto per le chiamate, 0,004 Euro per SMS e 2 Euro a GB di Internet; dal gennaio 2025, invece, si scende ancora di più, passando a 0,019 Euro al minuto per le chiamate e 0,003 Euro per singolo SMS e 1,5 Euro a Giga.

A proposito di costi per la telefonia, in Italia l’AGCOM gli utenti con disabilità godranno di tariffe agevolate per telefonia fissa e mobile.