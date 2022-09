Roaming UE in arrivo anche in Ucraina, Ursula von der Leyen conferma decisione

L’Unione Europea torna sotto la luce dei riflettori nel mondo tech con una notizia particolarmente interessante: il Roaming UE senza costi aggiuntivi verrà allargato anche all’Ucraina, affinché cittadini europei e ucraini possano beneficiare della connessione mobile senza soluzione di continuità nel Vecchio Continente.

La decisione arriva direttamente dalla Commissione Europea: la stessa Presidente, Ursula von der Leyen, nella giornata di ieri ha toccato il tema dell’ingresso nel mercato unico europeo da parte dell’Ucraina pronunciando le seguenti parole, tra i discorsi più sensibili: “Porteremo l’Ucraina nella nostra area europea di Roaming gratuito”.

L’intenzione in realtà era già nota al pubblico e alle autorità da diversi giorni, in quanto già da inizio settembre si è parlato intensamente dell’integrazione con il mercato unico digitale dell’Unione Europea. Quest’ultima ha, peraltro, accolto favorevolmente l’impegno dell’Ucraina nel settore delle telecomunicazioni, aprendo così le porte a un “accordo a lungo termine per eliminare le tariffe di roaming tra UE e Ucraina”. Le tempistiche a oggi non sono note, trattandosi di un progetto ancora da valutare con cautela osservando i risvolti sul breve-medio termine del conflitto russo-ucraino.

Ricordiamo, dunque, che con il Roaming Like At Home anche in Ucraina sarà possibile effettuare telefonate, chiamare SMS e utilizzare l’Internet mobile senza costi aggiuntivi nel paese est-europeo, e i cittadini da esso provenienti potranno fare lo stesso nei Paesi dove è valida la regolamentazione sul tema.

Nel frattempo, a inizio settembre l’Unione Europea ha multato Instagram per 405 milioni di euro.