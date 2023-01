Roaming nell'Unione Europea: dal 1 Gennaio 2023 più giga, ecco come calcolarli

A partire dal 1 Gennaio 2023 sono entrate in vigore le nuove regole per il roaming tra i paesi dell’Unione Europea, nell’ambito della normativa roam like home. Le novità sono tante e riguardano sia i gigabyte disponibili ogni mese che i costi da sostenere extrasoglia.

Come spiegato dai colleghi di MondoMobileWeb, la formula da utilizzare per calcolare i giga disponibili è la seguente:

Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Fino al 31 Dicembre 2022, la formula era: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 2] x 2. Cala da 2 a 1,80 Euro quindi il moltiplicatore del traffico dati, che si tradurrà in un aumento del traffico da utilizzare nei paesi che aderiscono all’Unione Europea.

Il trend continuerà anche nei prossimi anni:

1 Gennaio 2024: il massimale scenderà a 1,55 Euro per Gb

1 Gennaio 2025: 1,30 Euro per Gb

1 Gennaio 2026: 1,10 Euro per Gb

1 Gennaio 2027: 1 Euro per Gb

Modifiche anche per i costi extrasoglia da sostenere nel caso in cui dovessero esaurirsi : il costo è infatti sceso da 0,00244 a 0,00219 Euro per megabyte IVA inclusa. Come sempre in questi casi però consigliamo di verificare le condizioni delle offerte direttamente attraverso le aree personali dei siti web degli operatori.

Nel 2021 la normativa Roam Like Home è stata prorogata fino al 2032.