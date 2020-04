Robert Downey Jr. mostra tutte le novità di OnePlus 8 nel nuovo spot

Si rinnova la collaborazione tra Robert Downey Jr e OnePlus. L'attore popolare per Iron Man è infatti il protagonista del primo spot internazionale dei nuovi OnePlus 8, che sono stati presentati la scorsa settimana a livello mondiale e arriveranno nei negozi prossimamente.

Nel video, che proponiamo come sempre in apertura, si vede l'attore alle prese con i vari impegni che quotidianamente affollano la sua agenda. Il senso del filmato è che Robert Downey Jr, grazie all'interfaccia grafica e le funzionalità di OnePlus 8, riesce a districarsi in maniera efficiente. L'americano viene mostrato in preda al panico mentre cerca di comprare un nuovo abito da abbinare allo smartphone "Glacial Green", mentre alla fine partecipa alla festa in piscina mentre indossa lo stesso vestito.

Lo spot mostra le principali funzioni della nuova gamma di smartphone, tra cui la ricarica wireless, al resistenza all'acqua IP68, il supporto 5G ed il display con refresh rate di 120Hz presente sul modello Pro.

Robert Downey Jr è brand ambassador di OnePlus già da diversi anni. Lo scorso mese, ben prima della presentazione ufficiale, è stato avvistato con in mano l'OnePlus 8 Pro.

Per tutte le informazioni sul nuovo dispositivo, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 8, pubblicata su queste pagine qualche giorno fa.