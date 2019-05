Robert Downey Jr. è il testimonial di OnePlus 7, ma qualcuno protesta

Robert Downey Jr. è il volto ufficiale della campagna marketing di OnePlus per l'Asia, e già lo si può vedere immortalato in diverse foto dove tiene in mano il nuovo flagship OnePlus 7 Pro. Ma secondo The Verge questa decisione snatura completamente la filosofia del brand: "dovevano spendere quei soldi per la resistenza all'acqua".

Una feature che effettivamente manca nello smartphone, che seppur abbia visto uno scatto di prezzo rispetto alla generazione di OnePlus precedente, ha comunque un prezzo piuttosto competitivo per il segmento di mercato a cui punta (si parte da 709€ in Italia).

Nelle immagini condivise da Downey Jr. suo suo profilo Weibo, il social più diffuso in Cina, lo si vede davanti ad una McLaren con in mano il nuovo OnePlus 7 Pro.

Non è la prima volta per Iron Man, nel 2013 era stato ingaggiato da un altro produttore di smartphone, HTC lo pagò 12 milioni di dollari per una campagna marketing. Secondo Vlad Savov, collaboratore di The Verge, non è sbagliato pensare che anche OnePlus abbia speso una cifra simile, nonostante il ruolo di Robert Downey Jr. sia limitato al mercato asiatico: nel frattempo la fama dell'attore è schizzata alle stelle, grazie al successo della saga degli Avengers.

Così, si chiede Savov, che fine ha fatto il motto "le migliori specifiche, al minor prezzo"? L'idea che il produttore avrebbe investito i suoi soldi solo nel necessario, senza perdersi in fronzoli. "È il motivo per cui dicono di non aver buttato soldi per la certificazione IP, ma ora la credibilità del brand è compromessa".

"Robert Downey Jr. non ha aiutato la fortuna di HTC, è meglio che OnePlus si assicuri che il OnePlus 7 Pro rispetti gli alti standard a cui siamo abituati", conclude quindi l'articolo.