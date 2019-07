Robert Downey Jr., il testimonial di OnePlus 7, usa Huawei P30 Pro. Incastrato da Weibo

Spiacevole incidente per Robert Downey Jr. L'attore, famoso per aver interpretato Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, è stato "scoperto" su Weibo ad utilizzare un Huawei P30 Pro. Fin qui nulla di strano, se non che il cinquantaquattenne di Manhattan ha firmato un accordo con OnePlus che l'ha reso il testimonial dell'ultimo top di gamma.

Inutile dire che il messaggio è stato rapidamente ripreso dai più curiosi ed ha fatto il giro del web, nonostante la cancellazione da parte del social media manager di Downey Jr.

La scelta di OnePlus di mettere Iron Man come testimonial di OnePlus 7 per il mercato asiatico era stata accolta da non poche proteste da parte degli utenti. The Verge era stata molto dura nei confronti della strategia societaria, al punto che in un articolo aveva affermato che la decisione avrebbe snaturato completamente la filosofia del brand.

Robert Downey Jr. però non è nuovo ad accordi com il mercato degli smartphone. Nel 2013 infatti era stato ingaggiato da HTC, che aveva versato nelle sue casse 12 milioni di Dollari per una campagna marketing di uno dei propri smartphone.

OnePlus 7 Pro è stato tra gli smartphone più apprezzati della società cinese, ma per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione.