Robert Downey Jr. vuole salvare la Terra usando le nanotecnologie

Tra i partecipanti della conferenza Re: MARS di Amazon spiccava anche Robert Downey Jr., l'attore divenuto popolare a livello mondiale per aver interpretato Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. Da sempre impegnato anche nel sociale, il 54enne americano ha rinnovato il proprio impegno a favore dell'ambiente.

Downey Jr. infatti ha annunciato il lancio di una nuova fondazione che, tramite l'utilizzo delle tecnologie di robotica e nanotecnologie, mira a ripulire il pianeta.

Si chiama Footprint Coalition e secondo quanto riportato da Variety inizierà ad essere operativa entro Aprile 2020, con l'obiettivo dichiarato di mettere in ordine la nostra casa nel prossimo decennio.

L'attore ha partecipato alla conferenza di Las Vegas organizzata da Amazon dedicata al machine learning, la robotica ed automazione (MARS sta prprio per Machine learning, Automation, Robotics), ma non ha spiegato come la Footprint Coalition intenda raggiungere i propri obiettivi, o con chi ha intenzione di collaborare.

Il volto di Tony Stark era presente all'evento soprattutto per parlare dei benefici dell'intelligenza artificiale, un argomento su cui spesso ha detto la sua.

E' anche stato aperto il sito web della Footprint Coalition, ma almeno al momento è presente una pagina di presentazione che richiede alle persone di iscriversi per conoscere i prossimi passi di questo "nuovo viaggio a difesa dell'ambiente".