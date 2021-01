Robinhood e caso GameStop: 100mila recensioni negative rimosse da Google sul Play Store

Nelle ultime settimane le azioni di GameStop hanno riportato un'impennata del prezzo a seguito del meme scatenato su Reddit dal gruppo WallStreetBets, che è stato citato anche da Elon Musk. Alcuni servizi di trading, come Robinhood, per tenere al riparo da speculazioni la catena di negozi hanno deciso di chiudere le vendite, finendo nel ciclone.

Proprio Robinhood infatti è stata oggetto di review bombing nella giornata di ieri, quando è stata assalita da oltre 100mila recensioni negative che hanno fatto crollare la sua valutazione sul Play Store, che è scesa ad 1 stella, il punteggio più basso possibile, come si può vedere nello screenshot presente in calce catturato dai colleghi di 9to5Google.

Il review bombing è finito anche sotto gli occhi di Google che ha immediatamente provveduto a rimuovere le recensioni negative arrivate nelle ultime ore ed ha "ripulito" la scheda dell'app, che ora conta 180mila recensioni ed una valutazione media di quattro stelle.

Le linee guida del Play Store infatti vietano esplicitamente la pubblicazione di recensioni volte a manipolare la valutazione di un'app, e dal momento che anche in passato si sono verificati episodi di questo tipo, ha adottato un sistema che "combina l'intelligenza umana con il deep learning per rilevare ed applicare violazioni delle norme nelle valutazioni e nelle recensioni".

In una dichiarazione a The Verge, un rappresentante di Google ha affermato che in questo caso ha rimosso le recensioni che sembravano essere chiaramente in violazione della policy, dal momento che gli sviluppatori non sono in grado di farlo autonomamente.

Gli utenti imbestialiti per il blocco delle negoziazioni verso GameStop su Robinhood hanno anche chiesto una class action. La compagnia nel frattempo ha affermato che consentirà solo l'acquisto limitato di alcune azioni, ed ha spiegato che la scelta di bloccare gli acquisti era volta a ridurre i rischi per gli azionisti.