RoboCup Jr. Academy 2023: a Vicenza trionfa la squadra Happydancers di Bari

Si sono svolte dal 19 al 22 Aprile a Vicenza le gare nazionali di robotica RoboCup Junior Academy 2023, organizzate dall’Istituto ITIS Rossi con il patrocinio del Comune, a cui hanno partecipato 615 studenti provenienti da 67 istituti da primari a secondari di secondo grado di tutta Italia.

Ad avere la meglio è stata la squadra Happydancers dell’Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga di Bari, che si è qualificata per la competizione europea in programma dal 7 al 10 Giugno prossimo a Varazdin, in Croazia.

L’istituto di Bari ha portato tre squadre: ”Happydancers” è guidata dai docenti Spizzico e Attolico ed è composta da Panebianco Martina, C. Francesco, D. C. Nicola, N. Pietro e F. Barbara. I ragazzi si sono qualificati al primo posto nella categoria “On Stage Preliminary”.



La squadra ha utilizzato due tipologie di hardware: i Lego Mindestorms EV3 e delle schede con programmaibili di tipo Arduino.

Ottimo piazzamento anche per il team “Tecnoshow” guidata dalla docente Spizzico e composta da D. Massimo, N. Joseph, G. Marco, C. Elena e P. Sofia, che si è qualificata al quarto posto nella categoria “On Stage Preliminary”. “Argo Team”, guidata dal docente Attolico è invece composta da A. Marialaura, G. Stefano, B. Pasquale e C. Arianna e si è qualificata in decima posizione nella categoria “Rescue Line Entry”.

Soddisfatta la preside Patrizia Rossini, che ha osservato come “la robotica fa miracoli e permette agli alunni, a partire dai tre anni, di raggiungere competenze trasversali che altrimenti non raggiungerebbero”. La dirigente scolastica ha anche spiegato che gli alunni sono autonomi ed indipendenti sia nelle scelte che nelle programmazioni e svolgono le loro attività “sotto l’attenta guida dei docenti”.



Volano alle Europee anche i ragazzi di un'altra squadra di Bari, quella del Marconi-Hack che si è posizionata terza invece nella categoria Rescue Line Under 19.

Il programma completo di RoboCup Junior 2023 in programma in Croazia è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.