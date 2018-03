Robonaut 2, l'astronauta robot della NASA è guasto: ritornerà sulla Terra

L'equipaggio della stazione spaziale robotica dellapotrebbe dirigersi verso lagià a maggio per effettuare le dovute riparazioni. In quell'occasioneverrà spostato nella navicellacome parte della quattordicesima missione di rifornimento di

"Robonaut ha avuto alcuni problemi nel salire in orbita, e la cosa è andata avanti per almeno un anno, forse due", ha dichiarato Pete Hasbrook, ricercatore associato al programma Space Station della NASA. "Dopo molti di problemi risolti in orbita e un'attenta analisi sul campo, abbiamo concluso, in modo praticamente definitivo, che bisogna portare a casa Robonaut 2 per ripararlo. Faremo anche dei lavori di ristrutturazione, e poi pianificheremo quando rimandarlo indietro - crediamo di avere i giusti fondi", ha aggiunto.

I funzionari del Johnson Space Center hanno detto che Robonaut ha operato bene sulla stazione spaziale fino al 2014, quando gli astronauti hanno tentato di aggiungere un paio di gambe per aumentare la mobilità del robot. Tuttavia, esso non è stato progettato per essere riparato dagli astronauti e l'installazione si è dimostrata sin da subito problematica. Questo ha causati parecchi inconvenienti, che hanno portato alla decisione di riportarlo sulla Terra. La navicella Dragon, che dovrebbe essere lanciata ad aprile e tornare a maggio, è già stata nello Spazio, con la sua "prima volta" risalente all'ottava missione di rifornimento SpaceX.