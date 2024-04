Roborock Dyad Air, prezzo MAI VISTO: coupon in scadenza, occasione UNICA!

Roborock Dyad Air aspirapolvere senza Fili e lavapavimenti è oggetto di una straordinaria offerta su Amazon, grazie al coupon di 120 euro. In questo modo, applicando una semplice spunta, potrai pagarlo solo 279 euro. Potrai gestirlo anche tramite app. Può essere utilizzato sia per la pulizia a secco che in umido, anche per pavimenti duri.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Rocorock è un'autentica garanzia del settore. Rimuove senza sforzo di qualsiasi tipo di sporco, non è necessario aspirare prima di pulire, fa tutto lui! Potenza di aspirazione fino a 17.000 Pa, grazie alla quale offre una pulizia intensa sia per lo sporco umido che asciutto.

Il 99% dello sporco viene rimosso senza sforzo dopo il lavaggio alternato bidirezionale. Il rullo viene asciugato automaticamente per evitare la formazione di cattivi odori. Il rullo per la pulizia è dotato di bordi da 3mm, garantendo un risultato ancora più accurato su tutti i bordi, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Ancora, la testina di aspirazione avanzata offre una pulizia più approfondita e richiede solo una leggera rotazione del polso affinché possa muoversi attorno all’oggetto.

Regola automaticamente la sua forza pulente e il flusso d’acqua per una pulizia perfetta quando rileva il livello di sporco del pavimento. Il comodo indicatore LED sullo schermo indica dove si trova lo sporco in modo da sapere dove concentrarsi.

Puoi gestirlo comodamente dalla tua app, per valutare lo stato della pulizia, programmarlo, manutenerlo, ecc.

Ricordiamo ancora l'offerta: 279 euro applicando il coupon di 120 euro!

