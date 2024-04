Roborock S8 Pro Ultra lavapavimenti aspirapolvere SPAZIALE: come il prezzo!

Roborock S8 Pro Ultra lavapavimenti aspirapolvere monta le nuovissime doppie spazzole in gomma DuoRoller che migliorano l'aspirazione rimuovendo efficacemente lo sporco con meno aggrovigliamenti. Inoltre, buona notizia per chi ha animali domestici, ha implementato del 30%* nella raccolta di peli di animali domestici. Approfitta del coupon di 400€

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Sistema di lavaggio VibraRise 2.0, Spazzola e panno sollevabili. Il modello ha migliorato i moduli di vibrazione, consentendo uno strofinamento ad alta velocità di 3000 volte al minuto. Inoltre, vanta una pressione costante e un sollevamento di 5 mm del panno per una pulizia più uniforme.

La spazzola e il panno si sollevano automaticamente per una pulizia efficace ed evitano di lasciare macchie. L'aspirazione e il lavaggio possono essere separati in un'unica pulizia per più opzioni. Saranno così rispettate tutte le superficie, anche le più delicate.

Straordinaria mappatura con la luce strutturata 3D e l'imaging a infrarossi, identifica ed evita potenziali pericoli per un'esperienza di pulizia senza preoccupazioni. Luce strutturata 3D e l'imaging a infrarossi, evita potenziali pericoli per un'esperienza di pulizia straordinaria senza muovere un dito.

Puoi anche delimitare i suoi movimenti tracciando pareti invisibili per bloccare le aree dove non vuoi che vada.

Possibilità anche di gestirlo a voce tramite Alexa.

