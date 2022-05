Robot aspirapolvere e auricolari Xiaomi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Amazon in questi giorni si è riempito di offerte su dispositivi Xiaomi di vario tipo: giusto qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo visto le migliori promozioni su smartphone Xiaomi. Oggi, invece, torneremo sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos per proporvi robot aspirapolvere e auricolari Xiaomi in sconto.

Sconti Amazon su dispositivi Xiaomi

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Nero, Versione Italiana: 249,99 Euro

, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Nero, Versione Italiana: 249,99 Euro Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Capacità del Serbatoio di 450 ml, Potenza Aspirazione 4000 Pa, 5200 mAh, Compatibile con Xiaomi Home, Nero, Versione Italiana: 399,99 Euro

, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Capacità del Serbatoio di 450 ml, Potenza Aspirazione 4000 Pa, 5200 mAh, Compatibile con Xiaomi Home, Nero, Versione Italiana: 399,99 Euro Xiaomi Buds 3 (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Fino a 32 Ore di Durata, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana: 99,99 Euro

(Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Fino a 32 Ore di Durata, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana: 99,99 Euro Xiaomi Buds 3T Pro (Gloss White) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana: 135,99 Euro

Dalle quattro pagine del catalogo Amazon, con il supporto di Keepa, scopriamo che sia gli aspirapolvere, sia gli auricolari sono venduti al prezzo più basso di sempre. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre la società statunitense, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi in un giorno ai clienti Prime. In aggiunta, sul Vacuum-Mop P è attiva la possibilità di completare l’acquisto in 5 mensilità Tasso Zero.

Queste promozioni varranno fino al 22 maggio 2022, ovvero ancora per 9 giorni. Di conseguenza, valutate attentamente le possibilità di acquisto prima di procedere.

