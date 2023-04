Robot aspirapolvere Dyson scontato di 100 euro con Unieuro Solo Online

Nel contesto degli Sconti Solo Online di Unieuro rientrano un buon numero di prodotti di vario di genere. Tra questi, c'è anche un robot aspirapolvere di Dyson, che potrebbe fare gola a qualcuno.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente al portale ufficiale della ben nota catena, il prodotto viene adesso venduto a un prezzo pari a 899 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il costo del robot aspirapolvere era di 999 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 10%.

Più precisamente, a conti fatti si tratta di uno sconto di 100 euro. Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio il prezzo del robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist, anche se in passato ci sono state altre iniziative promozionali in tal senso (ma chi si è perso queste ultime potrebbe vedere l'offerta Unieuro come una possibilità interessante). Va detto per il resto che anche altri store online come MediaWorld vendono il prodotto a 899,99 euro. Vale inoltre la pena notare che su Amazon il costo del prodotto sarebbe inferiore, ma purtroppo ci sono segnalazioni non propriamente positive in merito ad alcuni rivenditori, quindi evitiamo di inserire il link in questa sede.

In ogni caso, se vi interessa approfondire maggiormente il prodotto coinvolto, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Dyson, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio del tutto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: non manca il supporto all'app MyDyson per gestire gli aggiornamenti e tutte le opzioni del caso, sessioni di pulizia comprese.