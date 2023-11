Robot aspirapolvere iRobot in offerta su Amazon al minimo storico per il Black Friday

Tra le numerose promozioni proposte da Amazon in occasione del Black Friday 2023, segnaliamo uno sconto molto interessante che il colosso di Seattle ha lanciato su un robot aspirapolvere a marchio iRobot della gamma Roomba, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli:

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 199,90 Euro (399 Euro)

Dati alla mano, si tratta di un prezzo più basso del 50% rispetto a quello più basso raggiunto di recente, ma lo sconto è ancora più corposo se si tiene conto che di listino lo stesso robot aspirapolvere costa 499 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 22 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Il consiglio però è di procedere rapidamente con l'ordine in caso d'interesse in quanto nel momento in cui stiamo scrivendo nella scheda tecnica è indicato che ne sono state richieste già il 3% delle unità disponibili a questo prezzo.