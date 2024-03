Robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS in offerta ad un prezzo PAZZESCO su Amazon

Poco dopo aver riportato lo sconto Amazon sull’action cam, torniamo a spulciare il listino della società americana per segnalare una promozione degna di nota su un robot aspirapolvere lavapavimenti a marchio ECOVACS.

SUPER OFFERTA su robot aspirapolvere Ecovacs

L’ECOVACS DEEBOT X2 OMNI è infatti disponibile in offerta a 999 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, con consegna Prime senza costi aggiuntivi garantita per il 2 Aprile per coloro che effettuano l’ordine entro 22 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita direttamente da Ecovacs.

Il robot in questione è aspirapolvere e lavapavimenti, ed è dotato di una stazione all-in-one per raccogliere l’acqua e la spazzatura. A livello di design sfoggia una scocca quadrata e compatta che consente al robot di scivolare con facilità sotto i divani e letti per pulire le aree in cui si nasconde lo sporco: rispetto ad X1 OMNI la spazzola garantisce un’efficienza superiore del 19%.