Robot aspirapolvere lavapavimenti in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Continuano le offerte di Amazon in questa seconda giornata di Aprile. Il colosso di Seattle in giornata odierna permette anche di portare a casa ad un super prezzo un robot aspirapolvere lavapavimenti iRobot.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L’iRobot Roomba Combo i5+, infatti, può essere acquistato a 499,90 Euro, il 20% in meno rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente di 626,48 Euro, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi prevista per il 9 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Il robot combo aspirapolvere lavapavimenti in questione è dotato di una base autosvuotante, sistema di mappatura intelligente della casa, rilevamento degli ostacoli e due spazzole multi-superficie. Ovviamente, presente anche il supporto ai principali assistenti vocali, che consentono di controllare le operazioni direttamente con la voce.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate direttamente con Cofidis, ma non in cinque o dieci mensilità a tasso zero ed interessi zero. La vendita e spedizione è gestita direttamente dall’e-commerce, che garantisce la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dalla consegna.

