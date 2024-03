Robot aspirapolvere lavapavimenti Rowenta ad un prezzo PAZZESCO su Amazon per poco!

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo parlato dello sconto proposto da Amazon sul robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, che è disponibile in preordine e che sarà disponibile dal prossimo aprile. Ora, parliamo di un altro sconto molto interessante, su un robot a marchio Rowenta.

SUPER OFFERTA su robot aspirapolvere Rowenta

Si tratta del Rowenta Explorer Serie 75, che è disponibile a 199,99 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 399,99 Euro di listino, con consegna garantita però sempre per il 17 Aprile. Nel momento in cui stiamo scrivendo, nella barra laterale è indicato che è stato richiesto il 14% delle unità a disposizione, il che vuol dire che l’effettiva disponibilità dello sconto è legata alla richiesta. Tuttavia, il 14% su 100% è ancora una percentuale molto ridotta, ed il margine c’è per poterci pensare, sebbene il nostro consiglio sia comunque di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

A livello tecnico, il Rowenta Explorer è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotati di una tecnologia di mappatura precisa e laser, con potenza di aspirazione di 2700 Pa. L’autonomia offerta è di 2 ore, ed il modello in questione propone anche la compatibilità totale con gli smartphone e con gli assistenti vocali.