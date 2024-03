Robot aspirapolvere LEFANT in offerta a MENO DI 150 Euro su Amazon

Anche quest’oggi, non mancano le offerte sui robot aspirapolvere su Amazon. Iniziamo la giornata con una promozione molto interessante su un robot aspirapolvere LEFANT, su cui è possibile godere di uno sconto consistente.

Nello specifico, il LEFANT F1 può essere acquistato a 139,99 Euro, il 47% in meno rispetto ai 269,99 Euro di listino, con uno sconto molto consistente e consegna garantita per mercoledì per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita da Lefant che consente di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento a casa, con possibilità di effettuare il pagamento con Cofidis a rate.

Il robot in questione una potenza di aspirazione 5000 Pa, e garantisce 250 minuti di autonomia. Presente anche un contenitore per la polvere visibile. Il LEFANT F1 è dotato di un corpo sottile che permette di raggiungere anche le aree più difficili, ed è presente anche una tecnologia di rilevamento degli ostacoli.

