Robot aspirapolvere LEFANT in SUPER OFFERTA su AMAZON: solo 119 euro!

Dopo lo sconto su una tastiera Logitech, torniamo ad approfondire le offerte tecnologiche di casa Amazon. Questa volta lo store online ha lanciato un'iniziativa promozionale importante su un robot aspirapolvere di Lefant.

SUPER OFFERTA AMAZON su ROBOT LEFANT

Il robot aspirapolvere coinvolto, che presenta una potenza di aspirazione di 2.200pa, viene venduto a 229 euro su Amazon. Tuttavia, fino al 30 marzo 2024, salvo esaurimento scorte, si può applicare uno sconto di 110 euro. Aggiungendo, dunque, il prodotto al carrello (dopo aver spuntato la relativa casella coupon), il costo scende a 119 euro.



La gestione delle attività di pulizia può essere effettuata mediante un'applicazione per dispositivi mobili, ovvero in modo smart. Questo modello può inoltre rilevare la presenza di tappeti e può tornare utile anche per i peli degli animali domestici. Il design FreeMove3.0 consente al robot Lefant di evitare di cadere dalle scale o rimanere bloccato, schivando al contempo gli ostacoli.

Per approfondire le altre offerte Amazon attive in questo periodo (ma anche le promozioni legate alle principali catene), potete fare riferimento alla nostra scheda Volantino. Ad esempio, in quest'ultima potete trovare una selezione delle migliori offerte su robot aspirapolvere, che può tornarvi utile per scovare ulteriori modelli interessanti (nonostante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon sia terminata).

