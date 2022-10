Robot aspirapolvere Neato in offerta su Amazon, fino 46% in meno

Le offerte su robot aspirapolvere del Prime Day 2022 sembrano non finire mai, dato che anche dopo la speciale iniziativa di casa Amazon è possibile trovare sul portale di e-commerce due robot aspirapolvere Neato a prezzi stracciati, con tagli fino al 46% sul listino.

Nello specifico, Amazon Italia propone due modelli lanciati sul mercato nel 2021, concepiti esclusivamente come aspirapolvere dotati di navigazione laser:

Neato Robotics D8 - Robot Aspirapolvere - Navigazione laser - Fino a 100 Minuti di Autonomia - Contenitore per polveri da 700ml - Quick Boost - Programmabile con App: 279 euro (499,99 euro)

Neato Robotics D10 - Robot Aspirapolvere - Navigazione laser - Fino a 300 Minuti di Autonomia - Contenitore per polveri da 700ml - Barriere virtuali - ideale contro gli allergeni: 379 euro (699,99 euro)

Entrambi i robot aspirapolvere citati, osservando i grafici dei prezzi di Keepa, al Prime Day avevano lo stesso prezzo attuale e si avvicinano al minimo storico. Nel caso del Neato Robotics D10 il distacco è di 60 euro circa, mentre per il Neato D8 la differenza è di poco più di 40 euro. In ambedue i casi, però, lo sconto resta superiore al 40%.

Amazon si occuperà di vendita e consegna, con quest’ultima sempre a costo zero per i clienti Prime. Il pagamento può essere effettuato in più rate senza interessi con Cofidis e, come promozione aggiuntiva, si ottiene un coupon per attivare una offerta Edison e ricevere 12 mesi di Amazon Prime in regalo.

