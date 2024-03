Robot aspirapolvere a Prezzi STREPITOSI con le Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon propone un ampio numero di promozioni interessanti. Tra i prodotti coinvolti, ci sono i robot aspirapolvere. Non sono pochi coloro che stanno avendo a che fare con le pulizie di casa in questo periodo e farlo in modo smart può risultare interessante.

Di seguito i migliori sconti su robot aspirapolvere che potete trovare sullo store online.

LEFANT Robot (2200pa)

Uno sconto importante della Festa delle Offerte di Primavera Amazon riguarda il Lefant Robot con potenza di aspirazione di 2200pa. Grazie all’M120P di terza generazione, il robot può evitare di cadere dalle scale o rimanere bloccato.



Le modalità di pulizia sono 6 e l’autonomia stimata è di 120 minuti. Il robot si può controllare tramite un’applicazione per dispositivi mobili o tramite un assistente vocale come Amazon Alexa. Il prezzo è di 99€, per uno sconto del 58%.

Vedi offerta

LEFANT Robot (4500pa)

Un altro modello LEFANT che potreste voler approfondire è quello con potenza di aspirazione di 4500pa. In questo caso il prezzo è pari a 119€, per uno sconto dell'8%.



La pulizia è supportata da 13 coppie di sensori omnidirezionali, 2 set di sensori laterali e tecnologia Freemove. L’autonomia stimata arriva a 165 minuti, per un robot aspirapolvere dalle 4 modalità di pulizia e ideale anche per i peli degli animali domestici.

Vedi offerta

LEFANT Robot M1 (4000pa)

Le proposte del brand LEFANT includono anche il modello M1, un robot aspirapolvere lavapavimenti dalla potenza di aspirazione di 4000pa.



L'autonomia stimata è pari a 150 minuti, mentre il controllo del robot può avvenire in modo smart tramite applicazione o controlli vocali. C’è anche una funzione per impostare le zone vietate. Il prezzo è di 179€, per uno sconto 5%.

Vedi offerta

Xiaomi Robot Vacuum S12 (4000pa)

Come per ogni grande Festa delle Offerte che si rispetti, non può mancare una Xiaomi agguerrita. In questo caso, uno dei modelli più interessanti è Robot Vacuum S12. Il prezzo è di 189€, per uno sconto del 22%.



La potenza di aspirazione è di 4000pa, mentre l’autonomia stimata è di 130 minuti. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti dispone di 4 modalità di pulizia e consente di effettuare un controllo delle operazioni mediante l’applicazione per dispositivi mobili.

Vedi offerta

Rowenta Explorer Serie 75 (2700pa)

Grazie a un’autonomia stimata di 2 ore, il robot Rowenta Explorer Serie 75 può pulire a fondo la vostra casa senza problemi. La potenza di aspirazione è di 2700pa e non manca il supporto al controllo tramite app e assistenti vocali.



Per trovare il prezzo scontato di 199€, usufruendo dello sconto del 50%, potreste voler dare un’occhiata al pannello “Confronta altre offerte Amazon” (presente in basso a destra su PC).

Vedi offerta

Verefa Robot Aspirapolvere Autosvuotamento (3000pa)

Cercate un robot aspirapolvere con stazione di autosvuotamento? Il modello Verefa proposto a 259€, grazie a uno sconto del 21% in occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, può risultare interessante.



Questo anche per via della possibilità di applicare un coupon sconto extra di 60€. Tra autonomia stimata di 270 minuti, potenza di aspirazione di 3000pa e supporto ad applicazione per dispositivi mobili/Alexa, potreste reputarlo un acquisto interessante.

Vedi offerta

Verefa Robot Aspirapolvere con Stazione Autosvuotamento (3200pa)

Un altro modello di Verefa che potrebbe fare al caso vostro è quello che dispone di una potenza di aspirazione di 3200pa. Questo viene infatti proposto a un prezzo di 203 euro, per uno sconto del 17%.



Nel pacchetto è inclusa una stazione di autosvuotamento, che può rendere più comodo l’utilizzo del robot aspirapolvere specialmente a coloro che hanno poco tempo da dedicare alle pulizie di casa. Il robot si può controllare anche in modo smart e può risultare ideale sia per pulire i pavimenti duri che per quel che riguarda i peli degli animali.

Vedi offerta

Philips HomeRun Serie 3000 (4000pa)

C’è anche Philips tra i brand importanti che hanno prodotti in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Il modello HomeRun Serie 3000 viene infatti proposto a un prezzo di 249€, per uno sconto del 7%.



Il robot aspirapolvere e lavapavimenti dispone di una potenza di aspirazione di 4000pa, utile anche per tappeti e peli degli animali. Il robot si può controllare in modo smart tramite applicazione.

Vedi offerta

TP-Link Tapo RV30C Mop Robot (4200pa)

Il robot aspirapolvere lavapavimenti TP-Link Tapo RV30C Mop Robot viene venduto a un prezzo di 279€, per uno sconto del 30%, in questo periodo.



Si tratta di un modello con potenza di aspirazione di 4200pa, navigazione LiDAR e batteria da 3.200mAh, che può essere controllato in modo smart anche attraverso un assistente vocale come Amazon Alexa e Google Assistant.

Vedi offerta

Xiaomi Robot Vacuum X10 (4000pa)

La solita Xiaomi propone per l’occasione un’offerta interessante sul robot aspirapolvere lavapavimenti Robot Vacuum X10. Il prezzo è di 299€, per uno sconto del 19%.



Il costo include anche una stazione di svuotamento automatico, sempre utile per la questione polvere. Il controllo può avvenire tramite applicazione, la potenza di aspirazione è di 4000pa e non manca una batteria da 5.200mAh.

Vedi offerta

roborock Q7 MAX (4200pa)

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, il roborock Q7 MAX viene proposto a un prezzo di 329€, grazie allo sconto del 34%.



La potenza di aspirazione in questo caso è di 4.200pa, mentre una delle funzioni più interessanti riguarda la possibilità di impostare delle zone vietate tramite un controllo via applicazione. Si possono anche utilizzare i comandi vocali tramite Amazon Alexa.

Vedi offerta

SwitchBot Robot Aspirapolvere (2500pa)

Un altro sconto interessante è quello riguarda lo SwitchBot Robot, che dispone di una potenza di aspirazione di 2.500pa e navigazione LiDAR.



Non manca una stazione di autosvuotamento, che può trattenere la polvere per fino a 70 giorni. A livello di controlli smart, c’è la possibilità per passare per i controlli vocali di Amazon Alexa. Il prezzo è di 349€, per uno sconto del 7%.

Vedi offerta

roborock Q5 Pro+ (5.500pa)

Sul robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Q5 Pro+ c’è una “doppia offerta”. Infatti, il prezzo di 399€ viene raggiunto tramite lo sconto di base del 27%.



Non manca però anche un coupon di 40 euro, che fa scendere ulteriormente il prezzo. La potenza di aspirazione è di 5.500pa e c’è una spazzola DuoRoller. Di mezzo c’è una navigazione LiDAR e l’esperienza smart si può controllare sia tramite applicazione e comandi vocali.

Vedi offerta

roborock S8 (6.000pa)

Un altro modello di robot aspirapolvere interessante è il roborock S8, proposto a un prezzo di 479€ tramite uno sconto del 20%. Qui c’è poco da fare: la caratteristica che attira maggiormente l’attenzione è la potenza di aspirazione di 6.000Pa.



Questa può tornare utile, ad esempio, per i peli degli animali domestici, ma non solo. Il robot può essere gestito tramite comandi vocali come quelli di Alexa.

Vedi offerta

roborock S7 Max Ultra (5.500pa)

Il robot aspirapolvere roborock S7 Max Ultra è un altro modello interessante. La potenza di aspirazione è di 5.500pa e non manca la prevenzione attiva degli ostacoli. Il robot aspirapolvere si può controllare sia mediante applicazione che tramite controllo vocale.



Il prezzo è di 799 euro, per uno sconto del 33%. Interessante il fatto che il prezzo includa una stazione autosvuotante, autolavante, autoasciugante, autorigenerante e autopulente.

Vedi offerta

dreame L10s Pro Ultra (7.000pa)

dreame è un brand ampiamente noto nel mondo delle pulizie di casa. Tra i prodotti di punta, c’è dreame L10s Pro Ultra, che dispone di una potenza di aspirazione di ben 7.000pa.



Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti ha un prezzo di 849€, grazie allo sconto del 15% legato alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Se cercate un prodotto completo, potete trovarlo in questo modello.

Vedi offerta

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI (8.000pa)

ECOVACS DEEBOT X2 MINI è un robot aspirapolvere lavapavimenti che dispone anche di una stazione all-in-one. Riesce a evitare in modo smart gli ostacoli, ma non è solamente questo il suo punto di forza.



Pensate, infatti, che questo modello può persino utilizzare gli ultrasuoni per sollevare le piastre di lavaggio di 15mm nel caso in cui venga rilevato un tappeto o l’area coinvolta sia già stata pulita. Il prezzo è di 999€, per uno sconto del 17%.

Vedi offerta

dreame L20 Ultra (7.000pa)

dreame L20 Ultra è semplicemente uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più completi in circolazione. Questo anche grazie alla possibilità di sollevare i moci, nonché a una potenza di aspirazione di 7.000pa.



Il kit comprende inoltre un set di accessori per pavimenti e tappeti, per un’offerta completa sotto tutti i punti di vista. Il prezzo attualmente è di 1049€, per uno sconto del 5%.

Vedi offerta

roborock Qrevo (5.500pa)

Tra sistema di aggancio all-in-one, rilevamento degli ostacoli e potenza di aspirazione di 5500pa, il modello roborock Qrevo può risultare interessante al prezzo di 599€, possibile grazie allo sconto del 29%.



Nel pacchetto è inclusa una stazione di aspirazione con funzione di lavaggio, cosa che rende ancora più interessante il prezzo.

Vedi offerta

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI con Mini Stazione (11.000pa)

Grazie a una potenza di aspirazione di 11.000pa, il modello ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI non passa di certo inosservato. Questo soprattutto a fronte dello sconto del 10% con coupon di 100€ attualmente attivo, che fa scendere il prezzo a 899 euro.



Va detto che si tratta di una prenotazione, visto che la data di uscita indicata su Amazon è quella del 10 aprile 2024. Tuttavia, già dalle caratteristiche si evince che si fa riferimento a una proposta completa, tra Mini Stazione, TruEdge e design ZeroTangle.

Vedi offerta