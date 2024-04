Robot aspirapolvere roborock Q8 Max+ in SUPER SCONTO su Amazon

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un robot aspirapolvere con stazione autosvuotante per la pulizia della casa, che raggiunge il minimo storico.

Il robot roborock Q8 Max+ Robot è disponibile in offerta a 473,21 Euro rispetto ai 599 Euro di listino, un prezzo raggiungibile attraverso il coupon applicabile direttamente attraverso la scheda prodotto: basta cliccare sul pulsante “Riscatta” per ottenere uno sconto del 21% direttamente al check-out che vedrete al momento del pagamento.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Come si legge nei termini dello sconto, l’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Il robot in questione è dotato di una stazione autosvuotante per la polvere, oltre che una doppia spazzola, mentre la potenza di aspirazione è da 5500 Pa: ovviamente è possibile anche effettuare la mappatura della casa per impostare le zone vietate.

