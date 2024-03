Robot aspirapolvere roborock S7 Max Ultra: Prezzo STREPITOSO

Offerta imperdibile su Amazon: la straordinaria aspirapolvere e lavapavimenti Roborock S7 Max Ultra, Robot con Base, in grado di svuotarsi da sola, pulire in automatico e mappare con precisione l'ambiente domestico, sarà tua con uno sconto di 350 euro, grazie al coupon attivo ancora per poche ore.

ACQUISTA SUBITO Ilè un modello di aspirapolvere e lavapavimenti tra i più avanzati presenti sul mercato. Con alcune caratteristiche uniche nel suo genere e tutte insieme. Qualche esempio? Si pensi che svolge funzioneDi recente è stata anche introdotta una nuova funzione di asciugatura, in grado di asciugare il lavello mentre asciuga il mop.

Un grande risparmio di tempo e fatica, dunque! Mappa l'ambiente domestico con estrema precisione, grazie ai sensori di ultima generazione, che gli permettono anche di aggirare gli ostacoli e di percepire i dislivelli. Non manca poi la potenza: ben 5500 Pa di aspirazione. Il serbatoio di ben 2,5 litri di capienza gli fornisce in automatico e per molti giorni la giusta dose di acqua per funzionare.

Oggi puoi fare tuo questo autentico gioiellino risparmiando ben 350 euro sul prezzo di listino, applicando il coupon tramite una semplice spunta prima di completare il check out. Pertanto ilprezzo finale sarà di 849 euro! Un vero affare, dunque, forse irripetibile.Puoi anche pagarlo in comode rate a interessi zero applicando la finanziaria Cofidis dalla stessa pagina di acquisto.