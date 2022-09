Robot aspirapolvere Roomba in offerta su Amazon, quasi al minimo storico

Al netto dell’offerta su SSD NVMe da 500GB Western Digital, su Amazon Italia è possibile trovare anche altre promozioni attive su robot aspirapolvere Roomba di ultima generazione. Ecco alcuni dei modelli più interessanti disponibili, anche a prezzi vicini al minimo storico.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere iRobot Roomba

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 249,90 euro

iRobot Roomba 971 , Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento: 349,90 euro

, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento: 349,90 euro iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu: 543,54 euro

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento: 599 euro

Rendiamo noto quindi che i modelli il cui prezzo si avvicina particolarmente a quello più basso di sempre sono iRobot Roomba e5154 e iRobot Roomba 971, ovvero i primi due citati sopra. Amazon si occupa sempre di vendita e spedizione, proponendo anche il pagamento in unica soluzione o a rate Tasso Zero secondo il suo piano a 5 mensilità o quello firmato Cofidis disponibile al check-out.

La consegna è gratuita per i clienti Prime, ma non risulta mai assicurata in un singolo giorno. Inoltre, potete accedere a due o tre anni di estensione garanzia pagando una quota aggiuntiva variabile: l’opzione in questione è disponibile sotto il pulsante “Acquista ora”.

Sempre sullo stesso portale di e-commerce potete trovare anche la gamma iPhone 13 in offerta a ottimi prezzi.