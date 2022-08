Robot aspirapolvere Roomba in sconto su Amazon, raggiunto prezzo più basso di sempre

Ancora una volta torniamo su Amazon oggi per proporvi alcune delle migliori promozioni di metà agosto 2022: oltre ai 4 smartphone Xiaomi in offerta visti nel primo pomeriggio, il gigante fondato da Jeff Bezos propone alcuni robot aspirapolvere iRobot Roomba in sconto, anche al prezzo più basso di sempre.

Robot aspirapolvere iRobot in sconto su Amazon

iRobot Roomba e6192 Aspirapolvere robot connesso, 2 spazzole in gomma multisuperficie, ideale per animali domestici, suggerimenti personalizzati, compatibile con gli assistenti vocali, nero: 279,99 Euro (324 Euro)

iRobot Roomba Combo Robot aspirapolvere e Lava Pavimenti , Wi-Fi, Suggerimenti personalizzati, Compatibilità con l'assistente vocale, grigio: 279,99 Euro (349 Euro)

, Wi-Fi, Suggerimenti personalizzati, Compatibilità con l'assistente vocale, grigio: 279,99 Euro (349 Euro) iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 294,44 Euro (324,90 Euro)

iRobot Roomba i1152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, ideale per animali domestici, tortora: 379,99 Euro (459 Euro)

Osservando i grafici dell’estensione Keepa notiamo che il robot aspirapolvere/lavapavimenti e il modello iRobot Roomba i1152 sono venduti al prezzo minimo storico; o meglio, per essere esatti, quest’ultimo aspirapolvere è venduto ad appena nove centesimi in più rispetto al suo minimo storico, ma resta un distacco davvero minimo.

Amazon si occupa di vendita e spedizione con consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime. Il pagamento, invece, può essere effettuato in unica soluzione o a rate Tasso Zero con Cofidis. Se desiderate protezione aggiuntiva, pagando una quota extra tra 18,49 Euro e 37,49 Euro potete ottenere due o tre anni di estensione della garanzia.

Restando sul medesimo portale, nella serata di ieri abbiamo evidenziato anche una GPU GeForce RTX 3080 Ti al 41% in meno.