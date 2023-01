Robot aspirapolvere Roomba con svuotamento automatico a 300 euro in meno su Amazon

Non siete interessati alla stampante multifunzione in offerta su Amazon ma state cercando, sullo stesso portale, un robot aspirapolvere in sconto? La società di Seattle ha ciò che state bramando: un iRobot Roomba a 300 euro in meno con svuotamento automatico e pulizia intelligente della casa.

Il modello in questione è stato lanciato sul mercato italiano nel 2019 ma, ancora a quattro anni di distanza, resta uno dei best-seller di Amazon: la Clean Base con sacchetti a quattro strati consente il trasferimento automatico dello sporco per 60 giorni in un compartimento dedicato, bloccando allergeni, pollini e muffe. La tecnologia di navigazione con mappatura Cutting-Edge consente poi di focalizzare l’attività del robot in determinate aree, e risponde persino a comandi vocali dati tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Di seguito la voce completa proposta sul catalogo Amazon:

iRobot Roomba I7+ (I7556) Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento: 699,99 euro (999 euro)

Il prezzo ora proposto non è il più basso di sempre, pari a 526,64 euro, ma resta ottimo per coloro che cercano proprio un robot aspirapolvere con svuotamento automatico. Il pagamento può essere completato in unica soluzione o a rate, secondo piano a Tasso Zero di Cofidis o in 12 mensilità senza interessi seguendo il piano dell’azienda statunitense.

