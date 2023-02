Robot aspirapolvere Roomba torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon non ci sono soltanto stampanti multifunzione HP in offerta grazie a tagli fino al 40%. Uno sconto della stessa percentuale viene applicato in questi giorni anche a un robot aspirapolvere Roomba venduto al prezzo più basso di sempre. Vediamo nel dettaglio di che modello si tratta.

Stiamo parlando dell’iRobot Roomba 971, un modello ormai datato ma che ancora oggi lavora eccellentemente. Lanciato nel 2020, è dotato di un sistema di pulizia con navigazione vSLAM per mappare la casa, seguire percorsi ordinati e riprendere da dove interrompe dopo avere completato la ricarica. Grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, dunque, è possibile dare ordini al robot per pulizie senza muovere un dito. Inoltre, l’app ufficiale consente di regolare al meglio l’attività dell’aspirapolvere.

L’offerta ora attiva porta, dunque, il robot aspirapolvere a 299,90 euro al posto di 499 euro; con praticamente 200 euro in meno rispetto al listino si scende, stando al grafico offerto da Keepa, al prezzo più basso di sempre. Durante tutto il mese di gennaio, per offrire una pietra di paragone, si trovava tra 450 e 499 euro.

Amazon è responsabile di vendita e spedizione, con pagamento effettuabile anche in più mensilità senza interessi grazie ai piani Cofidis e Amazon, e consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime.

