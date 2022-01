Robot aspirapolvere Roomba e Xiaomi in offerta su Amazon, fino 150 Euro in meno

Anche oggi Amazon introduce nuove promozioni su dispositivi tech d’ogni sorta. Dopo avere visto POCO M4 Pro e POCO F3 al prezzo più basso di sempre, lo sguardo non può fare a meno di posarsi sui robot aspirapolvere iRobot Roomba e Xiaomi in offerta, con prezzi che si avvicinano al minimo storico.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere Roomba e Xiaomi

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 199,90 Euro

Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 199,90 Euro iRobot Roomba 971 , Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 349,90 Euro

, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 349,90 Euro Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana: 299,90 Euro

Amazon si occuperà sia di vendita che di spedizione, consentendo l’acquisto con pagamento a rate tramite Cofidis o piano a cinque mensilità proposto proprio dalla società statunitense. Non mancano, inoltre, misure di garanzia aggiuntiva per due o tre anni oltre alla copertura tradizionale targata Amazon. Infine, segnaliamo che le promozioni termineranno tra 6 giorni per Xiaomi e tra 12 giorni per iRobot.

Al contempo potrete trovare anche computer portatili HP in offerta su Amazon, anch’essi a prezzi intriganti.